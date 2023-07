Mercato : L’OM veut un crack, la guerre est déclarée

Alexis Brunet

L'OM va essayer de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Pour y arriver, il faudra passer les différents tours préliminaires. Les Olympiens devront donc être prêts rapidement, et avoir un effectif au complet. Pablo Longoria doit donc trouver des joueurs pour le poste de latéral gauche. Le président marseillais serait intéressé par le jeune Espagnol, Juan Miranda.

Les hommes de Marcelino ont encore une chance. Après avoir fini troisièmes de Ligue 1, les Olympiens peuvent encore atteindre la prochaine Ligue des Champions. Pour se faire, ils devront passer par plusieurs tours préliminaires. L'OM doit donc être prêt, et rapidement.

Seul Geoffrey Kondogbia est arrivé pour le moment

Depuis déjà plusieurs jours, les Marseillais ont repris le chemin de l'entraînement. Une préparation intensive, dans le but d'arriver à un pic de forme plus rapidement. Mais il faudra aussi que l'OM recrute cet été pour avoir des chances de se qualifier pour la Ligue des Champions. Pour l'instant, seul Geoffrey Kondogbia a rejoint Marseille. Pablo Longoria avance sur plusieurs dossiers, notamment pour le poste de latéral gauche.

L’OM veut signer une star, il annonce une catastrophe https://t.co/RURYOKx9DX pic.twitter.com/tVYubdISZX — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

L'OM vise Juan Miranda