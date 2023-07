Mercato : Le PSG prépare une opération à 100M€

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Mercato mouvementé pour le PSG. Alors que Cher Ndour vient d’être officialisé, le club de la capitale cherche toujours à s’offrir un attaquant de pointe. Harry Kane est la priorité, les dirigeants parisiens continuent d’ailleurs de discuter avec Daniel Levy. Un montant de 100M€ pourrait être dégainé.

Le PSG a officialisé ce mercredi l’arrivée de Cher Ndour, sa sixième recrue sur ce mercato estival. Des débuts tonitruants après un mois de marché puisque l’été dernier, Paris n’avait recruté que six joueurs sur tout le mercato. Le PSG recrute plus vite et ce n’est pas fini car la grande priorité n’est toujours pas là : un attaquant. Le club de la capitale a plusieurs dossiers en cours, dont le principal, Harry Kane.

Le PSG insiste pour Kane

Pour l’attaquant anglais, le PSG a un concurrent de taille qui est le Bayern Munich. Harry Kane est tenté par le club bavarois, il a même rencontré Thomas Tuchel chez lui à Londres. Kane veut rejoindre le Bayern mais pour le moment, aucun accord n’a été trouvé entre le club allemand et Tottenham. Ce qui laisse un peu d’espoir au PSG qui, de son côté, n’a jamais abandonné totalement ce dossier.

Le Bayern Munich met le budget, Paris prêt à faire mieux