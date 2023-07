Un transfert est annoncé en direct, c'est terminé pour le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG, Vitor Roque va toutefois échapper au club de la capitale. Comme attendu ces derniers jours, l'attaquant brésilien va bien s'engager avec le FC Barcelone. Joan Laporta confirme même que tout est bouclé pour ce transfert qui a été officialisé.

Après Endrick, c'est le crack brésilien que tout le monde s'arrachait, à commencer par le PSG. Mais Vitor Roque va lui aussi échapper au club parisien. Et pour cause, c'est bien le FC Barcelone qui a bouclé le transfert du jeune attaquant brésilien. Joan Laporta l'a lui-même confirmé.

Laporta annonce le transfert de Vitor Roque

« C'est déjà signé », assure le président du FC Barcelone dans une interview accordée à Mundo Deportivo . Et il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que l'officialisation tombe. En effet, par le biais d'un communiqué, le club blaugrana a annoncé être parvenu à un accord avec l'Athletico Paranaense pour le transfert de Vitor Roque. Et le Barça ajoute que « le joueur, dont l'arrivée est prévue pour la saison 2024/25, signera un contrat avec le Club jusqu'à la fin de la saison 2030/31 et la clause de résiliation est fixée à 500 millions d'euros . » Une signature qui enchante Joan Laporta qui n'hésite pas à comparer son nouvel attaquant à un certain Ronaldo.

«On peut le comparer à Ronaldo»