L'OM tente un énorme transfert en Ligue 1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'incertitude qui règne toujours concernant l'avenir d'Alexis Sanchez conduit l'OM à s'activer sur le mercato afin de dénicher de nouveaux renforts offensifs. Dans cette optique, Iliman Ndiaye semble être la grande priorité de Pablo Longoria et Javier Ribalta qui gardent toutefois un oeil sur la situation d'Elye Wahi.

Après avoir bouclé le transfert de Geoffrey Kondogbia, l'OM s'apprête à recruter Renan Lodi. Mais c'est encore loin d'être terminé. Et pour cause, alors que l'avenir d'Alexis Sanchez semble de plus en plus s'écrire loin du club phocéen, cela pousse la direction marseillaise à densifier une attaquant qui s'appuie pour le moment sur le seul Vitinha. Le transfert d'Iliman Ndiaye semble en bonne voie. Mais cela ne sera pas suffisant.

Mercato : Le RC Lens va jouer un très mauvais tour à l’OM https://t.co/zlbs7ufRpc pic.twitter.com/HgLE4dEz9t — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

L'OM toujours à fond sur Wahi ?

Ainsi selon les informations de MHSC On Air , l'OM suite toujours avec attention l'évolution de la situation d'Elye Wahi. L'international espoirs sort d'une excellente saison en Ligue 1 et fait partie de la short-list de Pablo Longoria depuis plusieurs semaines. Néanmoins, ce dossier de s'annonce pas simple.

Montpellier réclame plus de 30M€

Et pour cause, en plus de la concurrence très intense dans ce dossier, Montpellier se montre particulièrement gourmand, réclamant entre 30 et 40M€ pour Elye Wahi. C'est environ la même somme que réclame Arsenal pour Folarin Balogun. A ce prix-là, l'OM aura peut-etre du mal à rivaliser Arsenal ou encore l’Eintracht Francfort qui anticipe l'éventuel départ de Randal Kolo Muani.