Le transfert d’un buteur annoncé, son entourage prévient le PSG

Axel Cornic

Si l’avenir de Kylian Mbappé est un sujet extrêmement important, le Paris Saint-Germain poursuit son mercato en cherchant toujours un numéro 9 pour renforcer son attaque. Ainsi, après Victor Osimhen ou encore Harry Kane, la nouvelle priorité parisienne semble être Dusan Vlahovic, qui pourrait quitter la Juventus dans le cadre d’un transfert compris entre 75 et 80M€.

Qui sera le fer de lance de l’attaque du PSG ? Le départ de Lionel Messi donne la chance à Luis Campos de remodeler son attaque et d’enfin aller chercher un véritable attaquant de pointe, un profil qui manque cruellement au club de la capitale. Plusieurs pistes ont été évoquées depuis le début du mercato, mais un nouveau nom semble obséder le PSG en ce moment.

Vlahovic, la nouvelle idée du PSG

Il s’agit de Dusan Vlahovic, qui a explosé à la Fiorentina avant de rejoindre la Juventus en janvier 2022 pour près de 80M€. Après des bons débuts, le Serbe a rencontré des problèmes physiques récurrent la saison dernière, ce qui ne lui a jamais permis de s’exprimer avec continuité avec au final 14 buts toutes compétitions confondues. Son profil semble beaucoup plaire au PSG, mais également à Chelsea, même si les médias assurent qu’aucune offre n’est encore arrivée à Turin.

« Nous avons parlé de son avenir et tout ce que je peux dire c’est qu’il aime la Juventus »