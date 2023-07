PSG : Luis Enrique réclame un attaquant, ce sera 30M€

La rédaction

Bien décidé à renforcer de façon importante son secteur offensif, le PSG continue de sactiver, et Luis Enrique semble avoir les idées claires. Le nouveau coach parisien a notamment fait de Bradley Barcola sa grande priorité. Pour le moment, l'OL se montre ferme, mais ne devrait pas pouvoir s'opposer à une offre avoisinant les 30M€.

Comme attendu, le PSG est en feu sur le mercato. Le club de la capitale a officialisé l'arrivée de six nouveaux joueurs en seulement quelques jours. Ainsi, Milan Skriniar, Marco Asensio et Cher Ndour sont arrivés libres, tandis que les Parisiens ont déboursé au total près de 130M€ pour le transferts de Manuel Ugarte, Lucas Hernandez et Lee Kang-In. Mais c'est encore loin d'être terminé puisque désormais, c'est le secteur offensif qui s'apprête à être chamboulé dans le sillage de l'incertitude qui règne autour de l'avenir de Kylian Mbappé.

EXCLU @le10sport : Le PSG a dégainé pour Bradley Barcola ! Une première offre de transfert (sec) a été transmise à l’OL❌ Refus catégorique de Textorhttps://t.co/6klWfgB3aE — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 13, 2023

Luis Enrique s'active pour Barcola

Dans cette optique, le PSG s'active pour boucler certains gros transferts à l'image de celui de Bernardo Silva, mais aussi d'un avant-centre qui pourrait être Randal Kolo Muani, Harry Kane ou Dusan Vlahovic. Mais ce ne sera peut-être pas tout. Et pour cause, selon les informations de RMC Sport , la grande priorité de Luis Enrique se nomme Bradley Barcola. Le nouveau coach du PSG apprécie grandement les qualités du jeune attaquant de l'OL et l'aurait même déjà contacté afin d'évoquer la possibilité d'une transfert.

L'OL n'est pas vendeur... pour l'instant