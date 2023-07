Surprise, Luis Enrique réclame un attaquant de Ligue 1 au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tout juste nommé sur le banc du PSG, Luis Enrique passe déjà commande pour le mercato. Bien qu'il ait pu voir débarquer six nouveaux joueurs depuis qu'il a atterri à Paris, le technicien espagnol n'est pas encore rassassié et veut attirer des attaquants. Il aurait d'ailleurs identifié sa priorité.

Le PSG dynamite de ce début de mercato. Comme on pouvait s'y attendre, après une saison poussive, le club de la capitale s'est lancé dans une large revue d'effectif avec notamment l'arrivée de six nouveaux joueurs à savoir Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Lucas Hernandez et Cher Ndour. Néanmoins, aucun de ses joueurs n'évolue au poste d'attaquant, un secteur de jeu que Luis Enrique espère renforcer de façon importante.

EXCLU @le10sport : Le PSG a dégainé pour Bradley Barcola ! Une première offre de transfert (sec) a été transmise à l’OL❌ Refus catégorique de Textorhttps://t.co/6klWfgB3aE — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 13, 2023

Barcola, priorité de Luis Enrique

Et selon les informations de RMC Sport , le technicien espagnol aurait d'ailleurs déjà identifié sa grande priorité. Il s'agit en effet de Bradley Barcola. Le jeune attaquant formé à l'OL a réalisé une première saison convaincante en professionnel avec notamment sept réalisations. Des prestations qui n'ont pas échappé à Luis Enrique, tout comme celles durant l'Euro Espoirs. Le nouvel entraîneur du PSG aurait d'ailleurs déjà discuté l'attaquant de 20 ans.

L'OL repousse une première offre

D'ailleurs, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a déjà dégainé une première offre auprès de l'OL pour Bradley Barcola. Le montant n'a pas filtré, mais cela n'aurait pas plu à John Textor qui a repoussé la tentative parisienne. Représenté par Jorge Mendes, le jeune attaquant lyonnais semble en tout cas faire l'unanimité à Paris.