Une star rêve du PSG, une première annonce tombe

Hugo Chirossel

Toujours à la recherche de renfort sur le marché des transferts, le PSG s’intéresserait notamment à la situation de João Félix. Après un prêt de six mois à Chelsea la saison passée, l’international portugais est annoncé sur le départ de l’Atlético de Madrid. Rui Costa, président du Benfica Lisbonne, a ouvert la porte à un retour dans son club formateur.

Bien qu’il ait déjà enregistré l’arrivée de six recrues depuis l’ouverture du marché des transferts, le PSG va encore chercher à se renforcer d’ici à sa fermeture. Comme indiqué par Le 10 Sport , Bernardo Silva est une des priorités du club de la capitale lors de ce mercato estival, mais les dirigeants parisiens s’intéressent également au jeune Bradley Barcola, dont l’OL ne souhaite pas se séparer.

EXCLU @le10sport : Le PSG a dégainé pour Bradley Barcola ! Une première offre de transfert (sec) a été transmise à l’OL❌ Refus catégorique de Textorhttps://t.co/6klWfgB3aE — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 13, 2023

Le PSG sur la piste de João Félix ?

Dans plus ou moins le même profil, le PSG est annoncé sur la piste d’autres joueurs, notamment João Félix. Après un prêt de six mois à Chelsea, l’international portugais est de retour à l’Atlético de Madrid, où la situation est tendue entre les deux parties. Sous contrat jusqu’en juin 2027, João Félix est annoncé sur le départ et serait intéressé à l’idée de rejoindre le club de la capitale. Invité à s’exprimer sur ce dossier au micro de Record , Rui Costa, président du Benfica Lisbonne, a avoué qu’il ne dirait pas non à un retour du Portugais âgé de 23 ans, qui avait justement quitté le club pour s’engager avec les Colchoneros .

«C'est un excellent joueur, un être humain fantastique»