Transferts : Un attaquant à 100M€ annoncé au PSG, il fait une grande révélation

A la recherche d’une pointure en attaque, le PSG rêve de mettre la main sur Harry Kane qui, comme Kylian Mbappé, vient d’entrer dans sa dernière année de contrat. D’après les informations de RMC, les dirigeants sont passés à l’action en allant à Londres afin d’échanger avec Tottenham et l’entourage de l’international anglais. Mais de son côté, le journaliste Fabrizio Romano tient un discours radicalement différent.

Lionel Messi parti, Kylian Mbappé et Neymar voient eux aussi leur avenir s’inscrire en pointillé. Comme attendu, du mouvement va avoir lieu cet été dans l’attaque du PSG, avec l’arrivée attendue d’un avant-centre de renom. Parmi les cibles, on retrouve notamment Harry Kane, qui vient d’entrer dans sa dernière année de contrat avec Tottenham. Le profil de l’international anglais plaît à Nasser Al-Khelaïfi, au point que l’état-major du PSG aurait lancé une première offensive ces derniers jours en se déplaçant à Londres pour y rencontrer le président Daniel Levy, mais également l’entourage d’Harry Kane selon les informations divulguées par RMC . Un dossier complexe dans lequel plusieurs versions circulent.

🔴🔵 Le feuilleton #Mbappé connaît une nouvelle saison cet été et n’est pas près de livrer son épilogueMalgré l’ultimatum du #PSG, le Français campe sur ses positions et le Real Madrid n’a clairement pas envie d’accélérer le calendrier📝 @Le10Sporthttps://t.co/r5lyiLVBKH — Bernard Colas (@BernardCls) July 13, 2023

Coup de froid dans le dossier Harry Kane/PSG

Car de son côté, le journaliste Fabrizio Romano assure que la piste Harry Kane est loin d’être brûlante du côté du PSG. « Je n'ai connaissance de rien de concret entre le PSG et Kane honnêtement. J'ai mentionné Dusan Vlahovic comme cible du PSG, mais je n'ai jamais mentionné Kane. A ce stade, je n'ai connaissance d'aucun contact avancé ou concret », a-t-il indiqué sur le site CaughtOffside .

Le Bayern Munich ne lâche pas