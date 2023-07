Mercato : Surprise, il dit non au PSG

Thomas Bourseau

En pleine recherche d’un attaquant de pointe, le PSG aurait à cœur de boucler le coup Romelu Lukaku. Néanmoins, il ne faudrait pas s’attendre à ce que le Belge accepte les approches parisiennes. Explications.

Romelu Lukaku ne devrait pas effectuer son retour de prêt à Chelsea. D’après The Evening Standard , le Belge aurait fait de son départ des Blues une affaire personnelle. D’ailleurs, le club londonien a reporté son retour à l’entraînement à lundi prochain alors que Mauricio Pochettino l’attendait le 12 juillet comme annoncé en conférence de presse dernièrement. Le but de Lukaku serait simple et son vœu ne devrait pas faire les affaires du PSG.

Le PSG lorgne Lukaku, l’Inter en pole

Journaliste du Parisien , Dominique Sévérac a fait passer le message suivant ces dernières heures concernant l’intérêt du PSG pour Romelu Lukaku. « Lukaku ? Oui, il est dans la liste que nous avions donnée en mai quand nous avons évoqué la priorité Harry Kane. Depuis, des plans B ont échoué comme Victor Osimhen. Donc Lukaku remonte mécaniquement dans la liste ». Néanmoins, l’Inter aurait pris une longueur d’avance sur Chelsea en dégainant oralement une offre de 32M€. Chelsea réclamerait au final 45M€ pour laisser filer l’international belge.

Prêt à faire des sacrifices, Lukaku prévoit de dire non au PSG et à tous les autres clubs que l’Inter