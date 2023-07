Il demande son transfert, le PSG peut exulter

Thomas Bourseau

Joao Félix serait prêt à définitivement tourner la page Atletico de Madrid dès cet été après un prêt à Chelsea. Le PSG serait sur les rangs, à l’instar de formations de Premier League comme Manchester United. Son transfert serait programmé.

Joao Félix ne devrait pas s’éterniser à l’Atletico de Madrid. Ne voulant plus poursuivre chez les Colchoneros depuis son départ en prêt à Chelsea l’hiver dernier, l’international portugais serait impatient de trouver un nouveau challenge à relever cet été avant la clôture du mercato estival. D’après AS , le PSG pourrait être la prochaine destination de Joao Félix.

Le PSG se déchire en interne pour le transfert d'une star https://t.co/5ULXoPqP0w pic.twitter.com/PGwMyc8xOy — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Le clan Félix réclame son transfert, l’Atletico de Madrid valide

D’ailleurs, le feu passerait au vert pour le PSG dans la course à la signature de Joao Félix. Et pour cause, ABC dévoile ces dernières heures que l’attaquant du club rojiblanco aurait demandé à son agent Jorge Mendes de lui trouver un point de chute. Et cela tomberait bien puisque toujours d’après le média espagnol, l’Atletico de Madrid serait dans la même optique en ayant communiqué ce message au clan Félix, mais également sur le marché des transferts.

Le PSG en pleine bataille avec Manchester United ?