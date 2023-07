C’est bouclé «à 99%», le PSG va annoncer un gros transfert

Hugo Chirossel

Alors qu’il a déjà enregistré de nombreuses arrivées sur le marché des transferts, le PSG serait en passe de boucler le départ d’El Chadaille Bitshiabu. Le jeune défenseur âgé de 18 ans, à qui il ne reste qu’une année de contrat, devrait très bientôt s’engager avec le RB Leipzig, une opération qui serait quasiment conclue.

Déjà très actif lors de ce mercato estival, le PSG a officialisé mercredi l’arrivée de sa sixième recrue, Cher Ndour. Mais si le club de la capitale cherche à renforcer son effectif, il doit également trouver une porte de sortie à certains éléments sur lesquels Luis Enrique ne compte pas.

Transfert à 200M€, le PSG reçoit un coup de pression https://t.co/OEyIoxsPQO pic.twitter.com/sBT0YMo5iX — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Entre 15 et 20M€ pour le PSG

Une situation qui semble notamment concerner El Chadaille Bitshiabu. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, le défenseur central âgé de 18 ans est annoncé dans le viseur du RB Leipzig, d’après les informations de Fabrizio Romano. L’Équipe de son côté indique que ce transfert devrait rapporter entre 15 et 20M€ au club de la capitale.

Transfert quasiment bouclé pour Bitshiabu

Selon Fabrizio Romano, l’indemnité de ce transfert devrait bel et bien être supérieure à 15M€. El Chadaille Bitshiabu aurait d’ores et déjà accepter de rejoindre le RB Leipzig et l’opération serait conclue à 99% d’après le journaliste italien.