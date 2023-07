Surprise, le PSG boucle un transfert à 15M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif sur le mercato, le PSG a bouclé l'arrivée de six nouvelles recrues. Le club de la capitale compte encore se renforcer de manière importante, mais avant cela, il va falloir dégraisser. Dans cette optique, El Chadaille Bitshiabu pourrait rejoindre le RB Leipzig.

Comme attendu, le PSG a dynamité ce début de mercato. Dans la foulée de la nomination de Luis Enrique, le club de la capitale a officialisé l'arrivée de six nouvelles recrues à savoir Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Lucas Hernandez et Cher Ndour. Désormais, le club de la capitale va tenter de dégraisser son effectif. Et alors que les transferts de Mauro Icardi et Leandro Paredes vers Galatasaray semblent en bonne voie, c'est un autre joueur qui pourrait partir en premier.

El Chadaille Bitshiabu va rejoindre le RB Leipzig

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, El Chadaille Bitshiabu va rejoindre le RB Leipzig dans les prochaines heures. Les discussions seraient en excellente voie, et le jeune défenseur formé au PSG pourrait donc s'ajouter sur la longue liste des Titis qui ont rejoint la Bundesliga ces dernières années.

Un transfert à 15M€ pour le PSG ?