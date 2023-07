L’OM prépare une surprise, la grande annonce

Thomas Bourseau

Après Alexis Sanchez, il semblerait que Pablo Longoria soit une nouvelle fois prêt à recruter un ancien du FC Barcelone à l’OM. Le président du club phocéen lorgnerait Juan Miranda, latéral gauche du Betis Séville. Mais le suspense reste à son comble. Explications.

Pablo Longoria aime décidément faire son marché en Espagne. Et ce n’est pas le recrutement de Geoffrey Kondogbia, arrivé en provenance de l’Atletico de Madrid qui fera mentir la tendance actuelle. Car outre le transfert de Kondogbia, le patron de l’OM a nommé Marcelino, qui était sans club depuis son départ de l’Athletic Bilbao à l’été 2022.

Après Renan Lodi, l’OM penserait à Juan Miranda

De plus, l’OM courtiserait activement Renan Lodi, contractuellement lié à l’Atletico de Madrid et suivrait avec attention une piste menant à Séville. Sous contrat jusqu’en juin 2024 au Betis Séville, Juan Miranda (23 ans) aurait la cote du côté de l’Olympique de Marseille selon La Provence . En quête d’un latéral gauche, l’OM songerait à faire coup double avec Lodi et Miranda.

Le clan Miranda laisse planer le doute