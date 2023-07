EXCLU - Mercato : Pisté par l’OM, il se rapproche chaudement de l’OGC Nice !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Sur les tablettes de plusieurs clubs français et européens, Rayan Aït-Nouri est très proche d’un retour dans l’Hexagone. Selon les informations exclusives du 10 Sport, les discussions avec l’OGC Nice s’intensifient et seraient même très avancées.

A seulement 22 ans, Rayan Aït-Nouri a déjà un sacré début de carrière devant lui. Considéré comme l’un des plus grands latéral gauche de sa génération (2001) depuis son plus jeune âge, il a rejoint les rangs de Wolverhampton. Un transfert bouclé en octobre 2020, pour une arrivée en Angleterre l’été suivant. S’il peine à confirmer son potentiel en Premier League, l’ancienne pépite du SCO Angers pourrait prochainement retrouver la Ligue 1.

Nice accélère

Annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs français, et notamment de l’OM qui cherche activement plusieurs profils en défense (avec le dossier Renan Lodi qui prend de plus en plus d'ampleur ces dernières heures), Rayan Aït-Nouri est surtout la cible de l’OGC Nice. Les Aiglons ont coché le nom de l’international algérien depuis de longs mois. Après une première tentative manquée à l'hiver dernier, il semble que la seconde fasse mouche. Selon nos sources, le dossier est en effet en très bonne voie.

OM : Une offre va partir pour ce transfert, c'est une surprise https://t.co/kWRkqPgeFx pic.twitter.com/jvuPPkDBJZ — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Prêt avec option d’achat

A l’heure où nous écrivons ces lignes, rien n’est encore bouclé. Mais l’OGC Nice avance sur le prêt avec option d’achat de Rayan Aït-Nouri. Un prêt pour lui permettre de retrouver du temps de jeu, dans une équipe revancharde et ambitieuse. Les discussions doivent se finaliser dans les prochains jours mais l’optimisme est de rigueur dans chaque camp.