Mercato : Le PSG va boucler deux coups

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG a démarré très fort ce mercato dans le sens des arrivées, cela va bouger aussi au niveau des départs. Leandro Paredes et Mauro Icardi, qui sont revenus de prêt, sont poussés vers la sortie. Galatasaray pourrait bien s’offrir les deux internationaux argentins.

L’été dernier, afin de faire de la place dans son effectif, le PSG a prêté une grosse partie de ses indésirables. Mauro Icardi et Leandro Paredes, les deux internationaux argentins, faisaient partie de cette liste. Le premier a filé à Galatasaray, le second a été envoyé à la Juventus. Et ils ont vécu une saison bien différente.

Icardi flambe, Paredes galère

Après des débuts timides, Mauro Icardi s’est rapidement imposé comme un joueur clé du club stambouliote. En Italie, Leandro Paredes n’a jamais réussi à s’imposer. Loin du PSG, l’international argentin a connu beaucoup de difficultés et hormis la Coupe du monde, il n’aura pas vécu une saison évidente.

EXCLU @le10sport : Le PSG a transmis une première offre de transfert à Manchester City pour Bernardo Silva !C’est parti pour le dossier prioritaire de Luis Campos 🔥➡️ Toutes les infos à retrouver à 6h40 sur https://t.co/kK6q5fpgnp ! Mettez le réveil ⏰ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 12, 2023

Galatasaray va régaler le PSG