C'est confirmé, le PSG prépare deux énormes transferts

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif cet été, le PSG a bouclé l'arrivée de six nouveaux joueurs. Mais le mercato parisien est encore loin d'être terminé comme le révèle Daniel Riolo qui dévoile la short-list de Luis Campos d'ici la fin du mercato. Et il annonce du très lourd pour le club de la capitale.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG n'a pas chômé. En effet, après la nomination de Luis Enrique pour remplacer Christophe Galtier, le club de la capitale a officialisé les signatures de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Lucas Hernandez et Cher Ndour. Mais comme l'explique Daniel Riolo, le PSG prépare encore du lourd d'ici le 31 août.

EXCLU @le10sport : Le PSG a transmis une première offre de transfert à Manchester City pour Bernardo Silva❌Refus catégorique de City ✅Bernardo Silva veut partir et souhaite rejoindre le PSG🔜Une nouvelle offensive parisienne va avoir lieu https://t.co/tIM6PMEg53 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 13, 2023

Le PSG veut frapper fort

« Ils sont en train de finaliser. Il y a deux énormes dossiers qui s'appellent Harry Kane en 1, en 2 Dusan Vlahovic et en 3 Rasmus Højlund. Les choses sont claires et n'ont jamais été aussi claires. Bernardo Silva, jusqu'au bout ils tenteront. Le reste c'est fini », assure le journaliste de RMC au micro de l' After Foot .

Une première offre refusée pour Bernardo Silva

D'ailleurs, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a dégainé une offre pour Bernardo Silva, la grande priorité de Luis Campos cet été. Manchester City a repoussé cette première proposition, mais il y a fort à parier que les Parisiens reviendront à la charge pour l'international portugais.