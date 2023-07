PSG : Catastrophe pour Neymar ? Une fake news est dénoncée

Jean de Teyssière

Après sa grave blessure à la cheville droite le 19 février dernier, face au LOSC (4-3), Neymar n'est plus apparu sur un terrain de football. Depuis, il s'est fait opérer de la cheville et poursuit tranquillement sa rééducation. De retour à l'entraînement lundi 10 juillet, son cas semblait inquiéter le PSG puisque ses premiers tests physiques et médicaux n'étaient pas rassurants. Mais la réalité serait tout autre.

Seul rescapé de la MNM à avoir repris l'entraînement, Lionel Messi ayant quitté le PSG et Kylian Mbappé ne reprenant que lundi 17 juillet, Neymar a fait son retour à l'entraînement, cinq mois après sa blessure à la cheville. Une blessure qui l'a à nouveau contraint à passer la fin de saison à l'infirmerie.

Neymar blessé ?

Ce mardi, L'Equipe faisait un point sur le retour des joueurs du PSG à l'entraînement, lundi. Et laissait sous-entendre que le numéro 10, Neymar, présent lors de la reprise, n'avait pas passé des tests concluants. Selon eux, les tests pratiqués auraient fait naître quelques doutes sur la capacité du Brésilien à être rapidement opérationnel…

Le PSG rêve d’un transfert historique https://t.co/9STGQXYIJr pic.twitter.com/7Y5ZZLVLPZ — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

« Neymar est toujours dans les temps »