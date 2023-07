Il balance tout sur le scandale Galtier et reçoit une incroyable réponse

Thibault Morlain

Viré par le PSG, Christophe Galtier n'a clairement pas une saison très simple sur le banc du club de la capitale. Il a notamment dû faire avec de nombreuses polémiques dont notamment celle concernant les accusations de racisme à son encontre. Tout est parti d'un mail envoyé par Julien Fournier à la direction de Nice et qui a été révélé par Romain Molina. Ce dernier n'a d'ailleurs pas reçu que de jolis messages dans cette affaire.

L'été dernier, Christophe Galtier quittait donc l'OGC Nice pour s'installer sur le banc du PSG. Mais voilà que l'entraîneur français a fait été rattrapé par ses histoires chez les Aiglons. En effet, Galtier s'est dernièrement retrouvé au coeur d'une énorme polémique, qui lui a même valu une garde à vue. Le désormais ex-entraîneur du PSG s'est ainsi vu accuser de racisme suite à la révélation d'un mail de Julien Fournier, ancien dirigeant de Nice, adressé à sa direction, dans lequel il est relaté de terribles propos tenus par Christophe Galtier.

Le scandale Galtier

Que contenait alors ce mail à propos du dérapage de Christophe Galtier ? Romain Molina avait dévoilé ce qu'avait dit Julien Fournier et on pouvait notamment lire : « Il m'a dit que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe. Il m’a dit 'hier soir' je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs' puis d’ajouter 'Julien tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin (ancien maire de Nice, ndlr), et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas', il n’y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau ».

« J'attends toujours la plainte »