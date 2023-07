RC Lens : Il surpasse Deschamps et Galtier, «c’est exceptionnel»

Arnaud De Kanel

Le RC Lens a réalisé la meilleure saison de son histoire sur le plan comptable et doit ce résultat en grande partie à son entraineur Franck Haise. Le Normand a reçu le trophée de meilleur entraineur français de l'année par France Football, dépassant Didier Deschamps ou encore Christophe Galtier dans les suffrages. Une consécration.

Tout s'enchaine pour Franck Haise. Déjà sacré meilleur entraineur de Ligue 1 aux Trophées UNFP, le coach du RC Lens a été élu entraîneur français de la saison 2022-2023 devant des noms très ronflants comme Didier Deschamps et Christophe Galtier. L'homme de 52 ne cache pas sa fierté.

«C'est très touchant»

« Ça signifie beaucoup d'être avec tous ces entraîneurs prestigieux. (Il observe le palmarès au dos du trophée.) Il y a juste à lire les noms, c'est exceptionnel. Ça fait vingt ans que j'ai commencé ce métier. Donc c'est un chemin. Je n'aurais évidemment jamais pensé en arriver là. C'est une très belle récompense. C'est la reconnaissance aussi d'un club. Un entraîneur, sans un club, son staff et ses joueurs, ne peut pas prétendre à grand-chose. Qui d'autre qu'un entraîneur connaît aussi bien ce passionnant métier, les difficultés inhérentes à ce poste ? Quand Christophe (Galtier) avait gagné, j'avais lu France Football, j'étais deuxième, je me rappelle très bien l'encadré qui m'était réservé (janvier 2022). Il y a peu de choses qui me rendent vraiment fier, mais que des entraîneurs de cette qualité votent pour moi, c'est très touchant. J'ai hâte de connaître le détail de leurs votes », a confié Franck Haise à France Football , avant de poursuivre.

«Finir devant Didier Deschamps, ce n'est pas rien»