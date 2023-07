Mbappé quitte la France, les polémiques s’enchaînent

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers jours, Kylian Mbappé a profité de son temps libre pour se rendre au Cameroun, le pays d'origine de son père. Accueilli en grande pompe, le joueur parisien a participé à de nombreux évènements et fait apparaître un sourire sur le visage de nombreux enfants. Malgré ce constat, certaines personnalités camerounaises ont dénoncé certains agissements.

Retour aux sources pour Kylian Mbappé. Le joueur du PSG a profité de ses vacances pour se rendre au Cameroun, le pays d'origine de son père. « Je suis déjà beaucoup engagé dans le milieu social en France, mais c’était important de revenir ici et le faire dans le pays de mes origines. Afin que les gens sentent que je suis réel, et pas seulement un gars qu’on voit à la télévision ou sur les photos. C’est un vrai plaisir d’être au contact des gens, de voir les enfants » a justifié l'international français. Au cours de cette visite, Mbappé a rencontre le Ministre des Sports camerounais, a disputé un match de basket avec des enfants et participé à plusieurs évènements caritatifs. Mais au cours de ces trois jours de visite, certaines personnalités ont dénoncés certains manques.

L'absence d'Eto'o déplorée

Homme politique camerounais, Alex Nguepi a par exemple déploré l'absence de Samuel Eto'o, légende du pays. « Loin des récupérations politiques que les uns et autres font, cette photo aurait encore été plus belle si la légende du football Africain Samuel Eto’o Fils s’y trouvait » a-t-il confié dans des propos rapportés par Actu Cameroun. De son côté, la romancière Calixthe Beyala évoque une récupération insupportable de la part du gouvernement camerounais.

« La tentative de récupération politique est bien dommage »