PSG : Mbappé lance une annonce depuis l’étranger

Benjamin Labrousse

Si son avenir agite les premières semaines du mercato, Kylian Mbappé s’est rendu au Cameroun ce jeudi après un passage à Miami. Présent en interview pour l’une des plus grandes chaînes du pays, l’attaquant du PSG s’est amusé de la possibilité d’organiser un match amical entre les Bleus et les Lions Indomptables.

Alors que la reprise de l’entraînement est prévue pour le 17 juillet pour les joueurs internationaux au PSG, Kylian Mbappé poursuit ses vacances estivales. Après un séjour à Miami, l’attaquant de 24 ans s’est rendu au Cameroun, pays dont est originaire son père Wilfried, afin de réaliser plusieurs œuvres caritatives. Ce vendredi, l’enfant de Bondy s’est notamment rendu dans une école pour enfants sourds et malentendants comme le précise RMC . La vedette du PSG devrait également participer à un match contre le FC Vent d'Etoudi, club de seconde division camerounaise.

Mercato : Le PSG ne digère pas pour Mbappé, c'est la guerre https://t.co/Xne7D4YNfM pic.twitter.com/B3hfb76lmn — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

« Le Cameroun est une grande nation du football »

Mais à côté de ce programme chargé, Kylian Mbappé s’est également arrêté devant les caméras de la CRTV (télévision locale camerounaise). Questionné à propos d’un possible match amical entre l’équipe de France et le Cameroun, le capitaine des Bleus n’a pas caché son enthousiasme. « Pourquoi pas ! Nous, les joueurs, sommes toujours prêts pour jouer des matchs, peu importe où et quand. Le Cameroun est une grande nation du football au niveau africain mais aussi mondial » , affirme ainsi Kylian Mbappé dans des propos relayés par RMC Sport .

« Je serais là et prêt à jouer pour prendre beaucoup de plaisir »