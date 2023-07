Mbappé : La déclaration fracassante de Messi !

Thomas Bourseau

Lionel Messi aura dû attendre sa cinquième Coupe du monde pour soulever le trophée. Éliminé par Kylian Mbappé et l’équipe de France en 2018, Messi aurait pris sa retraite internationale si les Bleus ressortaient vainqueur de la finale au Qatar en décembre dernier.

Lionel Messi a tout connu et tout gagné au fil de sa carrière. Multiple lauréat de la Ligue des champions et vainqueur de tous les trophées possibles en club, le septuple Ballon d’or a terminé le jeu en décembre dernier en mettant sa main, en tant que capitaine de l’ Albiceleste, après quatre échecs précédents lors de ses quatre premières participations aux Mondiaux.

Les Bleus ont failli faire le remake de 2018, le cauchemar de Messi

En 2014, après avoir signé un gros parcours, Lionel Messi voyait l’Allemagne lui chiper la Coupe du monde. Il aura fallu qu’il attende huit longues années pour enfin s’asseoir sur le toit du monde. Et comme en 2018, Kylian Mbappé et l’équipe de France auraient pu lui faire manquer son plus grand rêve : soulever la Coupe du monde. En effet, en finale du dernier Mondial, les Bleus ont poussé les Argentins jusqu’à la séance de tirs au but (3-3 puis 4-2). Mais cette fois-ci, c’était la bonne pour Lionel Messi.

Si Mbappé le battait, Messi prenait sa retraite internationale