Une star débarque à l’OM, il fait son mea culpa

Thibault Morlain

L’été dernier, l’OM a frappé un très gros coup sur le marché des transferts. Alors que son nom résonnait depuis un moment sur la Canebière, Alexis Sanchez a posé ses valises à Marseille. Le Chilien a d’ailleurs réalisé une énorme saison, faisant alors mentir ses détracteurs. Daniel Riolo en faisait partie et voilà qu’il a fait son mea culpa.

Jorge Sampaoli l’a longtemps attendu à l’OM, c’est finalement Igor Tudor qui a eu l’opportunité d’accueillir Alexis Sanchez. Libéré de son contrat par l’Inter Milan, le Chilien a rejoint le club phocéen, précédé toutefois de nombreuses interrogations sur ses capacités. Au fur à mesure de la saison, Sanchez a toutefois fait mentir ses détracteurs, réalisant de grosses performances.

La révolution de l’OM est stoppée net, voilà la raison https://t.co/ZVeit3fr87 pic.twitter.com/BzZcQ8m4mf — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

« Je faisais partie de ceux qui pensaient qu’il était plutôt cramé »

Certains ont douté d’Alexis Sanchez à l’OM. Ça a été le cas de Daniel Riolo, qui a avoué sur L’After Foot : « Alexis Sanchez quand il vient à l’OM, c’est incroyable. Je faisais partie de ceux qui pensaient qu’il était plutôt cramé. Il a fait une saison extraordinaire ».

« Pour moi, il n’est plus là »