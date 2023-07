Stupeur sur le mercato, l’OM peut trembler !

Thomas Bourseau

Le prêt de Folarin Balogun au Stade de Reims a été une véritable réussite, mais ne ferait pas les affaires de l’OM pour son transfert. Arsenal réclamerait une belle somme en retour alors qu’une drôle d’annonce a été effectuée.

Depuis le 1er juillet dernier, Alexis Sanchez est libre de tout contrat malgré la saison XXL réalisée par l’international chilien. Team Football a d’ailleurs fait part d’un certain pessimisme gagnant le club phocéen dernièrement quant à une éventuelle prolongation de contrat de Sanchez. Le directeur du football Javier Ribalta serait d’ailleurs en train de scruter le marché pour dénicher un nouvel attaquant.

Outre Ben Yedder, l’OM cible Balogun

Dernièrement, L’Équipe évoquait deux options étudiées par le comité de direction de l’OM présidé par Pablo Longoria : Wissam Ben Yedder et Folarin Balogun, deux joueurs connaissant la Ligue 1 pour y avoir brillé la saison dernière. L’international américain prêté par Arsenal au Stade de Reims a même trouvé le chemin des filets face à l’OM que ce soit lors de la phase aller ou la retour en Ligue 1.

