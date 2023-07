Un joueur «nul» débarque à l’OM, il annonce un flop monumental

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts défensifs, notamment dans les couloirs, l’OM s’intéresserait au latéral droit de Valence, Thierry Rendall Correira dont le transfert est évalué à 8M€. Mais à en croire François-Miguel Boudet, ce serait une très mauvaise affaire si Pablo Longoria décide d’accélérer dans ce dossier.

D'ici la fin du mercato, l'OM devra absolument trouver de nouveaux latéraux. Et pour cause, entre les fins de prêt de Nuno Tavares et Issa Kaboré, et le départ de Sead Kolasinac, Marcelino ne peut compter que sur Jonathan Clauss. Autrement dit, au moins trois latéraux sont attendus et Thierry Rendall Correira (Valence) serait sur la short-list de Pablo Longoria. Mais d'après François-Miguel Boudet, ce serait une très mauvaise idée.

«Il est nul»

« Je vois la rumeur Thierry Correia… Il est nul. Je le connais trop bien ! Il ne faut pas l’acheter. Je ne peux pas être plus clair. C’est un mec de Mendes. Il est arrivé pour 12M€ et 3 de bonus, je te jure il n’a même pas le niveau national 2. C’est une catastrophe ! Alors oui il a un peu progressé, mais il partait de tellement bas », assure le journaliste spécialisé dans le football espagnol pour Football Club de Marseille , avant d’en rajouter une couche.

«C’est une catastrophe !»