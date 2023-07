Le PSG boucle un transfert à 20M€, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En difficulté pour vendre ces dernières saisons, le PSG s'apprête toutefois à récupérer quasiment 20M€ grâce au transfert d'El Chadaille Bitshiabu, qui va s'engager au RB Leipzig. Ce n'est pas la première fois que le club parisien compte sur l'un de ses jeunes éléments pour renflouer ses caisses. Mais Daniel Riolo estime toutefois que c'est une excellente vente.

Cet été, une large revue d'effectif est attendue au PSG, et c'est déjà bien parti. En effet, six nouveaux joueurs se sont engagés avec le club de la capitale, à savoir Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Lucas Hernandez et Cher Ndour. Et alors que le recrutement n'est pas terminé, du côté des ventes aussi cela devrait bouger. Lionel Messi et Sergio Ramos n'ont pas prolongé et ont donc quitté le PSG, tandis que Mauro Icardi devrait lancer la vague d'indésirables qui seront vendus.

EXCLU @le10sport : Le PSG a transmis une première offre de transfert à Manchester City pour Bernardo Silva❌Refus catégorique de City ✅Bernardo Silva veut partir et souhaite rejoindre le PSG🔜Une nouvelle offensive parisienne va avoir lieu https://t.co/tIM6PMEg53 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 13, 2023

El Chadaille Bitshiabu file au RB Leipzig

Mais le PSG compte aussi sur certaines ventes pas nécessairement prévues. C'est ainsi qu'El Chadaille Bitshiabu semble sur le point de s'engager avec le RB Leipzig. Dans cette opération, le club de la capitale devrait récupérer environ 20M€, bonus compris, ce qui représente une très belle vente comme le souligne Daniel Riolo, qui rappelle que ce n'est pas la première fois que le PSG s'appuie sur son centre de formation pour renflouer ses caisses.

«C'est une excellente vente»