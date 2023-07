Mercato : Il balance tout sur ce transfert historique du RC Lens

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est désormais officiel, Loïs Openda n’est plus un joueur du RC Lens. L’international belge s’est engagé en faveur de Leipzig dans le cadre d’un transfert estimé à 40M€, soit la plus grosse vente jamais réalisée par le club nordiste. Max Eberl, le directeur sportif du RB Leipzig, a livré les coulisses de l’opération.

Après plusieurs semaines de négociations, le RB Leipzig est parvenu à ses fins en arrachant Loïs Openda au RC Lens. Déterminés à ne pas brader leur attaquant sortant d’une excellente saison, les Sang-et-Or ont bouclé la plus grosse vente de leur histoire en cédant le Belge pour 40M€. Le directeur sportif du RB Leipzig, ravi de mettre la main sur Loïs Openda, s’est confié sur ce transfert.

« Les discussions avec Lens se sont déroulées sur un pied d’égalité"

« Nous sommes ravis d'avoir pu faire signer Loïs Openda, un joueur qui figurait en bonne place sur notre liste de cibles. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de spéculations sur ce transfert et sur la possibilité de parvenir à un accord. Les discussions avec Lens se sont déroulées sur un pied d'égalité et ont été constructives, mais difficiles. Finalement, nous avons réussi à trouver une solution que nous estimons équitable pour toutes les parties concernées », a confié Max Eberl sur le site de Leipzig.

« Nous sommes parvenus à un accord avec le joueur et le club à la fin de la semaine dernière »