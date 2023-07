RC Lens : Un coup historique à 50M€ est conclu

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Voilà plusieurs semaines que Loïs Openda réclame son transfert au RB Leipzig. Le club allemand, qui a perdu Christopher Nkunku, a fait de l’international belge sa priorité pour remplacer le Français. Mercredi, la presse allemande a annoncé un accord entre le RC Lens et Leipzig. Il a finalement été trouvé ce jeudi matin autour d'un montant avoisinant les 50M€.

Arrivé au RC Lens l’été dernier, Loïs Openda a réalisé une saison exceptionnelle. Avec 21 buts inscrits en championnat, l’international belge a été l’un des grands artisans de la deuxième place des Sang et Or. Qualifié en Ligue des Champions directement, Lens espère avoir la majeure partie de son ossature de cette saison. A commencer par Loïs Openda. Mais les sirènes étrangères sont venues s’agiter vers Bollaert et Openda n’a pas mis longtemps à se laisser tenter.

«Leipzig est un club qui peut me faire grandir»

Depuis plusieurs semaines, Loïs Openda est tombé d’accord avec le RB Leipzig qui vient de laisser filer Christopher Nkunku. « Leipzig est un club qui peut me faire grandir. Je sais bien qu'il y a la Ligue des champions à disputer avec Lens. Mais Leipzig, c'est un peu plus grand encore », a affirmé l’attaquant belge à plusieurs reprises. Le RC Lens n’a jamais vraiment fermé la porte mais les conditions sont très claires, il faudra une offre énorme pour qu’Openda s’en aille.

Accord trouvé !