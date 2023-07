C’est la catastrophe au RC Lens !

Arnaud De Kanel

Auteur de sa meilleure saison depuis plus d'une décennie, le RC Lens a impressionné cette saison en Ligue 1 et n'a échoué qu'à un seul petit point du PSG. Les Sang et Or ont pu compter sur Seko Fofana et Loïs Openda, deux de leurs meilleurs joueurs. Malheureusement, ils se dirigent vers la sortie.

Le RC Lens est confronté à son premier gros défi de la saison 2023/2024 : le mercato. Les Sang et Or sortent d'une énorme saison où Seko Fofana a confirmé qu'il faisait partie des meilleurs milieux de terrain du championnat et où Loïs Openda s'est révélé aux yeux du grand public. Forts de leurs performances exceptionnelles, les deux vedettes du RC Lens veulent désormais décrocher un nouveau contrat ailleurs.

Openda veut Leipzig

Les Sang et Or auront bien du mal à les conserver. Ces dernières semaines, Loïs Openda multiplie les sorties médiatiques pour forcer son départ vers le RB Leipzig, club qui pourrait lui faire franchir un cap selon ses dires. « Ça peut être un bon club qui va m'aider à franchir une étape. Chaque année, l'équipe joue la Ligue des champions et joue le titre en championnat », confiait-il pour RTL . « On a reçu une troisième offre pour Loïs Openda. Les deux premières ne méritaient pas d’analyse. Le projet, depuis le départ, n’est pas de céder Loïs, mais bien de le conserver », reconnaissait Arnaud Pouille en conférence de presse. Le transfert de l'attaquant belge serait d'ores et déjà acté pour une somme supérieure à 40M€.

Le contrat d'une vie pour Fofana en Arabie saoudite