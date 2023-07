Le PSG a choisi son attaquant, la guerre est déclarée

Thomas Bourseau

Harry Kane ne devrait pas déposer ses valises au PSG, ne souhaitant pas quitter Tottenham pour un autre club que le Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain se tournerait vers Dusan Vlahovic, mais là encore, un obstacle se dresserait sur son chemin.

Bien avant le retour au premier plan du feuilleton Kylian Mbappé, il était question du recrutement d’un attaquant axial au PSG. Les noms se sont succédés ces derniers temps. Sport BILD a même fait savoir lundi que le Paris Saint-Germain ferait de Marcus Rashford le successeur parfait de Mbappé.

Avec Kane, le PSG a brûlé son premier joker

Et pour ce qui est du buteur ? Le comité de direction du PSG semble avoir activé plusieurs pistes. Néanmoins, celle menant à Harry Kane devrait se solder par un cuisant échec. C’est en effet ce que Sky Deutschland a confié ce mercredi. Kane ne voudrait que le Bayern Munich qui aurait dégainé une deuxième offre de transfert à Tottenham supérieure à 80M€.

La Juventus ne fera pas de cadeau au PSG pour Vlahovic