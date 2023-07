Luis Enrique réclame une star, le PSG se rate

Thomas Bourseau

Nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique aurait à coeur de témoigner de la venue d’Harry Kane. La star de Tottenham devrait cependant faire faux bond au PSG, pour le Bayern Munich. Et ce, pour plusieurs raisons.

Cela fait deux ans que le feuilleton Harry Kane revient sur le tapis à chaque mercato estival. Et pour cause, à l’été 2021, celui qui est depuis devenu le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham faisait part de sa volonté de quitter les Spurs lors d’une entrevue avec Gary Neville pour Sky Sports. Et maintenant ? Le PSG ferait de lui l’une de ses priorités offensives.

Luis Enrique attend Harry Kane, le PSG est battu

Néanmoins, malgré des discussions entre le PSG et le frère d’Harry Kane qui est aussi son représentant comme PSG Community l’a récemment confié, le Paris Saint-Germain aurait déjà raté son coup pour Harry Kane qui serait l’attaquant privilégié par Luis Enrique. La faute au Bayern Munich. D’après Sky Deutschland, le champion d’Allemagne serait toujours optimiste quant à un éventuel recrutement de Kane cet été ou bien lorsqu’il sera agent libre dans un an.

Un buteur lâche une réponse fracassante au PSG https://t.co/ZY0xylJokP pic.twitter.com/WvApGuodfp — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Le Bayern dégaine une seconde offre, Kane ne veut qu’aller à Munich