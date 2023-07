Ejecté par le PSG, il prépare une terrible vengeance

Thomas Bourseau

À en croire la presse italienne, le PSG est emballé par l’idée de mettre la main sur Romeu Lukaku d’ici la clôture du mercato. Néanmoins, viré par le PSG, Mauricio Pochettino pourrait contrecarrer les plans parisiens.

Quel attaquant pour occuper le front de l’attaque du PSG la saison prochaine ? La piste Harry Kane ne mènerait à rien. Selon Sky Deutschland, l’Anglais ne serait prêt à quitter Tottenham que pour le Bayern Munich cet été. Mauvaise nouvelle pour le PSG qui aurait coché le nom de Kane très haut de sa short-list. En Italie, un autre nom est évoqué pour le PSG.

Le PSG en pince pour Lukaku, à l’instar de l’Inter et de la Juventus

Selon le Corriere dello Sport , Romelu Lukaku n’aurait nullement l’intention de continuer à Chelsea en l’état et les Blues seraient prêts à définitivement se séparer du Belge. En outre, le quotidien transalpin affirme que le PSG commencerait à sérieusement se pencher sur le dossier Lukaku, bien que l’Inter et la Juventus soient déterminés à attirer le buteur de Chelsea.

Pochettino l’attend à Chelsea