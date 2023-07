PSG : Une étonnante manœuvre réalisée pour ce transfert à 200M€

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain sera sans aucun doute l’un des grands acteurs des prochaines semaines du mercato, puisque Luis Campos a plusieurs dossiers chauds à boucler. C’est notamment le cas avec cet attaquant de point tant recherché par le club de la capitale, avec de nombreuses pistes déjà activées cet été. C’est le cas avec Victor Osimhen, dont l'avenir pourrait une nouvelle fois faire parler...

On ne sait toujours pas si Kylian Mbappé sera encore là à la fin du mercato, mais cela n’empêche pas le PSG de poursuivre son recrutement. Sauf que si pour le moment plusieurs recrues intéressantes sont arrivées, il manque toujours la pièce essentielle de l’attaque !

Un infiltré dans le clan Mbappé pour aider le PSG ? https://t.co/2EulipO41w pic.twitter.com/XOM2Zyszpm — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

Osimhen, la priorité du PSG

Depuis Edinson Cavani, on n’a en effet pas vu un seul numéro 9 réussir à s’imposer au PSG et le temps est venu de régler ce problème. Une vieille piste a refait surface avec Victor Osimhen, puisqu' Il Corriere dello Sport nous apprend que les discussions entre son entourage et le club parisien n’auraient jamais cessé.

Les regrets du Napoli

Ce lundi, La Gazzetta dello Sport nous dévoile d’ailleurs une histoire assez étrange concernant la star nigérienne. Il y a un mois, le PSG se serait présenté avec une offre de 100M€ pour Osimhen, rapidement refusée par le Napoli. Sauf que depuis les négociations autour d’une prolongation de contrat sont dans l’impasse... et les Napolitains aimeraient beaucoup voir le PSG revenir à la charge !

« Le seul club qui peut s'offrir Victor Osimhen est le Paris Saint-Germain »