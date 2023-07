Incroyable, le PSG reçoit une proposition indécente sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d’un avant-centre, surtout si Kylian Mbappé venait à quitter le club, le PSG s’intéresse notamment à Victor Osimhen qui sort d’une saison exceptionnelle avec le Napoli. Aurelio De Laurentiis, le président du club italien, ouvre d’ailleurs la porte à un départ de son attaquant vers le PSG. Pour cela, il faudra débourser… 200M€ !

En quête de renforts offensifs, le PSG fera tout son possible pour recruter un avant-centre de haut niveau dans l'optique d'épauler, voire remplacer Kylian Mbappé. C'est ainsi que plusieurs noms circulent, mais Luis Campos apprécierait particulièrement le profil de Victor Osimhen. Et cela tombe bien puisque Aurelio De Laurentiis a envoyé un message clair à Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier.

De Laurentiis interpelle le PSG pour Osimhen

« Ensuite, si une proposition plus qu'indécente arrive, nous passerons à autre chose et trouverons un autre top talent comme nous l'avons fait avec Kvaratskhelia et Osimhen », lance le président du Napoli pour Sport Mediaset avant d’interpeller directement le PSG au sujet de Victor Osimhen.

«Si Nasser Al-Khelaïfi veut sortir 200M€...»