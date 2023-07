Mbappé : C’est la guerre avec le PSG, la terrible annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Leonardo est sorti du silence concernant la situation de Kylian Mbappé dont le feuilleton fait grande parler. L’ancien directeur sportif du PSG pense d’ailleurs que le moment est venu pour l’attaquant français de quitter le club de la capitale. Selon Daniel Riolo, cette sortie n’a d’ailleurs rien d’anodin et dénonce un règlement de compte.

Alors que le feuilleton Mbappé dynamite le mercato du PSG, Leonardo est sorti du silence en assurant dans las colonnes de L'EQUIPE que « pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière ». Une sortie dont le timing n'a pas manqué de surprendre, mais Daniel Riolo a une explication.

«Ça ne vous a pas surpris ?»

« Leonardo quand il était au PSG, il ne donnait pas d’interviews. Là, il n’est plus le DS du PSG, et il donne une interview. Il donne son avis, alors que jamais il ne serait positionné de cette façon sur quoi que ce soit au PSG en étant aussi tranchant, il ne l’a jamais été. Là comme par hasard, il y a une interview de lui à un journaliste de l’Équipe. Ça ne vous a pas surpris ? », s’interroge le journaliste de RMC dans l’ After Foot , avant de poursuivre son argumentaire.

«Le règlement de compte, voilà»