PSG : Messi claque la porte, il déballe tout

Thomas Bourseau

Il était question d’un retour magistral au FC Barcelone après une parenthèse de deux saisons au PSG. Mais finalement, Lionel Messi a pris tout le monde de court en signant à l’Inter Miami, franchise de Major League Soccer co-détenue par David Beckham. Il dit tout.

Lionel Messi aurait pu prolonger son contrat au PSG comme ce fut évoqué tout au long de la saison. Finalement, pour des raisons à la fois sportives et familiales, comme Messi en personne l’a reconnu en interview pour Mundo Deportivo ne pouvant pas aller chercher ses enfants à l’école à Paris contrairement à l’époque où il vivait à Barcelone, l’Argentin s’en est allé en juin dernier, mais pas pour retrouver le FC Barcelone.

Le Barça s’est raté, Messi quitte le PSG pour l’Inter Miami

Il était en effet question d’une signature XXL au FC Barcelone où il avait effectué 21 saisons depuis ses 13 ans et son entrée à la Masia . Le président Joan Laporta n’a cessé de faire part dans la presse de sa volonté de témoigner du retour de la légende vivante du club blaugrana. Mais Lionel Messi a réservé une énième surprise à ses fans en choisissant de vivre le rêve américain qu’il évoquait en septembre 2020 à Goal España. Co-propriétaire de l’Inter Miami, David Beckham est parvenu à ses fins en mettant la main sur la star du football mondial qu’est Lionel Messi.

PSG : Mbappé est fan de lui, une offre va partir https://t.co/XurYV4GVld pic.twitter.com/YUnjVmZ52M — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

«Nous sommes prêts et nous attendons avec impatience ce nouveau défi»