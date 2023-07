Prison, chantage… Le PSG annule un transfert, il pousse un coup de gueule

Thibault Morlain

Alors qu’il est question d’un possible transfert de Marco Verratti cet été, l’Italien aurait déjà pu quitter le PSG il y a quelques années. En 2017, le milieu de terrain était alors très proche de rejoindre le FC Barcelone, mais le club de la capitale avait finalement retenu son joueur. Agent de Verratti à l’époque, Donato Di Campli est revenu sur ce dossier, poussant alors un coup de gueule sur les manoeuvres du PSG.

On se souvient encore de cette photo de Marco Verratti posant avec la Une de Mundo Deportivo concernant son transfert au FC Barcelone. C’était à l’été 2017 et l’Italien était alors proche de rejoindre la Catalogne. Au final, ça a capoté et le milieu de terrain est aujourd’hui encore un joueur du PSG. A cette époque, le club de la capitale s’était totalement opposé à un départ de Verratti, qui a d’ailleurs fini par se séparer de son agent de l’époque, Donato Di Campli.

« C’est une prison et il y a du chantage »

Dans des propos accordés à Relevo , Donato Di Campli est revenu sur ce transfert avorté de Marco Verratti au FC Barcelone. Il a alors lâché : « A Paris, les joueurs sont emprisonnés. Ils ne font pas ce qu’ils veulent. C’est une prison et il y a du chantage. Le PSG a toujours fait du chantage. Nous avions décidé d’aller à Barcelone. Evidemment, l’émir n’a pas apprécié. Al-Khelaïfi a fini par me dire que si je continuais l’opération avec le Barça, Verratti allait me quitter. Et ça s’est terminé comme ça. Je suis sûr que Marco a eu peur, je ne l’ai pas reconnu, mais c’est comme ça ».

« Ils ne pensent qu’à l’argent, c’est un club qui n’a pas d’âme »