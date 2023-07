Transfert à 15M€, le PSG a encore trouvé son sauveur sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En s'engageant avec le RB Leipzig, El Chadaille Bitshiabu va entretenir une tradition assez récente au PSG. En effet, comme de nombreux Titis parisiens, le défenseur central de 18 ans, va rallier l'Allemagne. Mais surtout, le PSG compte encore sur son centre de formation pour réaliser une grosse vente et ainsi équilibrer ses comptes.

Le transfert serait quasiment bouclé. Selon les informations de Fabrizio Romano, El Chadaille Bitshiabu va s'engager avec le RB Leipzig pour environ 15M€. Une somme importante pour un défenseur de 18 ans, d'autant plus que son contrat prend fin dans un an. Le PSG réalise donc une belle opération, mais laisse filer un joueur considéré comme l'un des plus grands espoirs de son centre de formation qui aurait disputé au total 19 matches avec l'équipe professionnelle. Cependant, le club parisien a besoin de vendre, et alors que certains indésirables peinent à trouver preneur, notamment à cause de leurs salaires, la vente des Titis peut soulager les finances du club de la capitale.

En 2019, le PSG sauve son mercato grâce à ses Titis

Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le PSG a recours à ce système pour renflouer ses caisses. L'été 2019 en est le parfait symbole. En difficulté sur le plan économique, le club parisien doit effectivement assumer l'amortissement des transferts colossaux de Neymar et Kylian Mbappé. Et alors que les ventes importantes ne se concrétisent pas, la direction parisienne se tourne vers sont centre de formation qui va rapporter plus de 60M€ en seul été. Moussa Diaby (15M€), Christopher Nkunku (13M€), Stanley Nsoki (12,5M€), Arthur Zagre (10M€) et Timothy Weah (10M€) permettent ainsi au PSG de récupérer une très jolie somme. Le tout sans compter les pourcentages sur les prochaines ventes. Une stratégie qui commence à porter ses fruits avec par exemple le transfert de Nkunku à Chelsea cet été. Cet été, c'est donc au tour d'El Chadaille Bitshiabu de soulager les finances du PSG.

L'Allemagne, l'eldorado des Titis du PSG

Mais surtout, en rejoignant le RB Leipzig, le défenseur de 18 ans entretient le lien entre l'Allemagne et le centre de formation du PSG. En effet, depuis quelques saisons, la Bundesliga raffole des Titis parisiens. Cela débute en 2017 lorsque le RB Leipzig, déjà, décide de lâcher 16M€ pour recruter Jean-Kévin Augustin. Et bien que ce transfert ait viré au flop, cela n'a pas refroidi le club phare de la galaxie Red Bull de lâcher 13M€ sur Christopher Nkunku en 2019. Une opération bien plus fructueuse puisque le natif de Lagny-sur-Marne s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de Bundesliga, au point de convaincre Chelsea de lâcher 80M€ pour le recruter cet été. L'autre exemple à suivre pour El Chadaille Bitshiabu est celui de Moussa Diaby. Le jeune ailier s'est effectivement avec le Bayer Leverkusen en 2019 pour 15M€. Aujourd'hui, les plus grands clubs anglais se l'arrachent. En revanche, d'autres Titis n'ont pas réussi leur envol en Allemagne. C'est le cas de Tanguy Kouassi. Son départ pour le Bayern Munich en 2020, où il a signé son premier contrat professionnel, avait fait couler beaucoup d'encre et avait rendu fou Thomas Tuchel. Il faut dire que le technicien allemand l'avait beaucoup utilisé. Finalement, Kouassi ne s'imposera jamais au Bayern jusqu'à son transfert à Séville. D'autres jeunes défenseurs sont partis libres du PSG à l'image de Dan-Axel Zagadou et Soumaïla Coulibaly, qui avaient signé au Borussia Dortmund, ou encore Mamadou Doucouré, qui s'était lui engagé à Mönchengladbach. Enfin, Eric Junior Dina Ebimbe a lui aussi tenté le coup en Bundesliga. Après six mois en prêt, il s'est engagé définitivement avec l'Eintracht Francfort cet été pour un peu plus de 6M€. El Chadaille Bitshiabu perpétue donc cette tradition.