C’est confirmé, il a dit oui à l’OM

Hugo Chirossel

En quête de latéraux sur le marché des transferts, l’OM a jeté son dévolu sur Renan Lodi. Le latéral brésilien âgé de 25 ans semble se rapprocher de plus en plus d’une arrivée dans la cité phocéenne ces dernières heures. Il aurait donné son accord et serait emballé par la perspective de rejoindre le club marseillais.

Il y a urgence à l’OM. Alors que le troisième tour préliminaire de Ligue des champions approche à grands pas, une seule recrue a pour le moment été enregistrée par le club marseillais : Geoffrey Kondogbia. Dans ces conditions, il semble que Pablo Longoria et son équipe soient passés à la vitesse supérieure. L’international centrafricain, qui s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec l’OM, devrait très bientôt voir de nouvelles têtes débarquer et rejoindre l’effectif de Marcelino.

Lodi se rapproche de l’OM

En effet, en plus de la possible arrivée d’Iliman Ndiaye dans le secteur offensif, c’est Renan Lodi qui est annoncé avec insistance du côté de l’OM. D’après Foot Mercato , un accord oral existerait avec l’international brésilien (16 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’Atlético de Madrid. Une tendance confirmée par la presse espagnole, qui indique que Renan Lodi se rapproche de plus en plus d’un transfert à l’Olympique de Marseille.

Lodi veut disputer la Ligue des champions