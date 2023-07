Mercato : L’OM peut exulter, il demande son transfert !

Thomas Bourseau

En quête d’un renfort à vocation offensive dans l’entrejeu, l’OM jetterait son dévolu sur Iliman Ndiaye. Le joueur de Sheffield United, passé par le club phocéen, serait emballé par un retour à l’Olympique de Marseille avec qui il dessinerait les contours d’un contrat en coulisse.

L’OM a d’ores et déjà recruté Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atletico de Madrid. Une bonne nouvelle pour Marcelino, nouveau coach du club phocéen, qui a eu l’international centrafricain sous ses ordres à Valence. Mais Pablo Longoria ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. A en croire divers médias dont La Provence , le président de l’OM aurait jeté son dévolu sur… Iliman Ndiaye.

Accord proche entre l’OM et le clan Ndiaye

Le milieu offensif sénégalais est d’ailleurs passé par l’OM le temps d’une saison lors de sa formation avant de filer à Dakar puis en Angleterre où il évolue depuis 2016. Joueur de Sheffield United, Iliman Ndiaye témoignerait d’une grosse avancée entre son entourage et l’OM dans le cadre d’un accord contractuel pour cinq saisons depuis mardi soir selon La Provence.

Iliman Ndiaye donne son aval à l’OM