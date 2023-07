C’est annoncé, l’OM prépare du lourd le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Discret jusque-là, l’OM n’a enregistré qu’une seule arrivée officielle, à savoir celle de Geoffrey Kondogbia. Cela semble bien insuffisant alors que se profile le barrage de Ligue des champions dans trois semaines. Mais Franck Belhassen se montre très rassurant et révèle que ça va bouger très rapidement à Marseille.

Depuis son arrivée à l'OM, Pablo Longoria nous a habitués à dynamiter le mercato en bouclant de nombreuses recrues. Mais cet été, la revue d'effectif n'a pas encore débuté puisque seul Geoffrey Kondogbia a signé à Marseille jusque-là. Une situation qui commence à inquiéter les fans olympiens. Mais selon Franck Belhassen, le retard pris par l'OM est tout à fait compréhensible.

«Sur le marché des transferts, la patience est souvent signe de sagesse»

« Marseille vient de prendre un nouvel entraîneur, ça explique beaucoup de choses. Kondogbia était un dossier initié avant l'arrivée du nouvel coach, voilà pourquoi il a signé. Maintenant, ils doivent travailler sur certains profils en fonction des désidératas de Marcelino. Javier Ribalta et Pablo Longoria savent ce qu'ils font, ils savent acheter, ils savent vendre. Selon moi, il ne faut pas s'inquiéter. Il vaut mieux patienter plutôt que de se précipiter et d'acheter un joueur trop cher. Sur le marché des transferts, la patience est souvent signe de sagesse », lâche l’agent de joueurs dans des propos accordés au Phocéen , avant de poursuivre.

«Le coach est arrivé que très récemment»