Transfert imminent à l’OM, c’est 20M€

Thibault Morlain

Après Geoffrey Kondogbia, l’OM va encore aller piocher à l’Atlético de Madrid. A la recherche d’un arrière gauche sur ce mercato estival, Pablo Longoria serait en passe de s’offrir les services de Renan Lodi. Un transfert qui ne sera pas bradé pour le club phocéen. En effet, l’OM devrait mettre le prix pour recruter le protégé de Diego Simeone.

Pour le moment, Marcelino ne compte qu’une recrue à l’OM lors de ce mercato estival. Geoffrey Kondogbia a ainsi retrouvé son ancien entraîneur à Valence et voilà que le milieu de terrain pourrait prochainement voir débarquer l’un de ses anciens coéquipiers à l’Atlético de Madrid. Alors que recruter un arrière gauche est une priorité pour l’OM, ce besoin pourrait être pallié avec l’arrivée de Renan Lodi.

Direction l’OM pour Lodi

Sous contrat jusqu’en 2026 avec l’Atlético de Madrid, Renan Lodi serait en partance pour l’OM. Ce mercredi, Footmercato a assuré que le joueur de l’Atlético de Madrid avait donné son accord pour rejoindre le club phocéen et ce malgré la possibilité d’aller en Premier League. Reste maintenant à l’OM et à l’Atlético de Madrid à se mettre d’accord pour le transfert de Lodi.

