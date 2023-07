Le RC Lens annonce un transfert légendaire

Axel Cornic

Après des semaines de négociations, le RC Lens vient de boucler un énorme départ. Arrivé l’été dernier, Loïs Openda va en effet quitter le club lensois en ce mercato estival pour rejoindre le RB Leipzig, comme il en avait d’ailleurs exprimé le souhait. Acheté pour un peu plus de 10M€, le Belge de 23 ans devient donc le plus gros transfert de l’histoire des Sang et Or.

C’était l’un des gros dossiers de ce mercato. Révélation de l’année en Ligue 1, Loïs Openda a rapidement attiré l’attention des gros clubs étrangers et surtout du RB Leipzig. Des longues négociations ont ainsi débuté, avec l’attaquant qui a d’ailleurs clairement exprimé le souhait de rejoindre le club allemand.

Loïs Openda au @RBLeipzig 🔄Buteur prolifique la saison écoulée, l'attaquant international belge rallie la @Bundesliga_DE après un exercice probant sous la tunique sang et or.Bonne continuation Loïs !👉 https://t.co/ho13MYW4bN#FierDEtreLensois pic.twitter.com/CqUrbYYgJ2 — Racing Club de Lens (@RCLens) July 14, 2023

« Je pense que ça peut être le bon moment pour aller voir un niveau encore supérieur »

« Je suis toujours au RC Lens et sous contrat jusqu'à preuve du contraire. Mais Leipzig est un club qui peut me faire grandir » avait confié le jeune attaquant belge, au mois de juin dernier. « Je sais bien qu'il y a la Ligue des champions à disputer avec Lens. Mais Leipzig, c'est un peu plus grand encore. Je pense que ça peut être le bon moment pour aller voir un niveau encore supérieur. Si je me sens prêt à le faire, je ne dois écouter que moi-même ». Et il semble voir été satisfait !

C’est officiel pour Loïs Openda

Ce vendredi, le RC Lens a en effet annoncé le transfert d’Openda vers le RB Leipzig. Aucun montant n’est évoqué ans le communiqué publié sur les réseaux sociaux, mais selon les dernières indiscrétions les Allemands auraient déboursé autour des 45M€ pour s’attacher les services de l’attaquant, qui devient donc la meilleure vente de l’histoire du club lensois.