C’est légendaire, le RC Lens va exulter !

Thomas Bourseau

Lois Openda vivrait ses derniers moments en tant que Sang-et-or. Sa visite médicale à Leipzig est programmée ce vendredi avant qu’un transfert légendaire, à la fois pour Lens et le club allemand soit annoncé.

Lois Openda a réalisé une saison pleine au RC Lens où il a inscrit 21 buts. Une saison et puis s’en va ? Le profil de l’international belge aux 9 sélections plaît beaucoup sur le marché des transferts et pendant de longues semaines, les rumeurs ont fusé en cette période de mercato sur l’avenir d’Openda.

Visite médicale ce vendredi pour Openda

Néanmoins, ces derniers jours, le voile s’est levé sur ce feuilleton dans lequel le dénouement ne serait plus qu’une question d’heures. Et pour cause, Sky Deutschland a confié ce vendredi 14 juillet était synonyme de jour de visite médicale pour Lois Openda au RB Leipzig, ce qui entraînerait après coup la signature des divers documents pour le transfert.

Le transfert d’Openda entre dans la légende à Lens… et à Leipzig !