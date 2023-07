Un départ annoncé au PSG, il fait capoter son transfert

Axel Cornic

Pour remodeler le Paris Saint-Germain et offrir un collectif fort au nouvel entraineur, Luis Campos souhaite vendre plusieurs indésirables. La liste est très longue et certains ne facilitent pas les choses, comme Renato Sanches. Annoncé tout proche de l’AS Roma le milieu de terrain, recruté justement par le dirigeant portugais il y a un an, n’aurait aucune intention de partir cet été.

Le bilan de Luis Campos n’est pas brillant. Même si cet été la tendance commence à s’inverser avec quelques gros transferts bouclés, son premier mercato a été raté et certains ont pointés du doigt certaines idées venant directement du nouvel architecte du PSG. C’est le cas avec Renato Sanches, qui n’a pas du tout convaincu cette saison.

Mourinho l’appelle à la Roma

Pas étonnant donc de le voir cité dans la liste des joueurs dont le PSG aimerait se débarrasser lors de ce mercato estival. Une porte de sortie a semblé se dessiner, puisque Renato Sanches a été annoncé du côté de l’AS Roma d’un certain José Mourinho. La relation spéciale entre son agent Jorge Mendes, le directeur sportif romain Tiago Pinto et Luis Campos, semblait pouvoir faciliter les négociations.

Renato Sanches veut rester au PSG