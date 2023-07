Mercato - PSG : Il dénonce une énorme fake news

Axel Cornic

Installé comme titulaire indiscutable par Christophe Galtier il y a un an, Gianluigi Donnarumma pourrait subir le changement d’entraineur de plein fouet. C’est en tout cas ce qu’annonce L’Equipe, avec Luis Enrique qui aurait réclamé le recrutement d’un numéro 1 bis au poste de gardien pour venir concurrencer l’international italien.

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Gianluigi Donnarumma ne fait pas l’unanimité depuis son arrivée au PSG. Certaines facettes de son jeu sont souvent pointées du doigt et un possible départ est même évoqué pour l’Italien, avec Luis Enrique qui pourrait faire bouger les choses autour de lui.

EXCLU @le10sport : Le PSG a transmis une première offre de transfert à Manchester City pour Bernardo Silva !C’est parti pour le dossier prioritaire de Luis Campos 🔥➡️ Toutes les infos à retrouver à 6h40 sur https://t.co/kK6q5fpgnp ! Mettez le réveil ⏰ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 12, 2023

Donnarumma première victime de Luis Enrique ?

L’Equipe a récemment révélé que le nouveau coach du PSG souhaiterait voir un nouveau gardien arriver. Cela serait notamment lié à son idée de jeu, avec une construction basse avec un joueur très à l’aise sur son jeu au pied... ce qui n’est pas forcément le point fort de Gianluigi Donnarumma. Ainsi, ce dernier pourrait être relégué au second plan et donc même envisager un départ, pour retrouver une place de titulaire ailleurs.

« C’est de la folie pure ! »

Dans l’entourage du gardien on a toutefois rapidement démenti ces informations, assurant que sa position au PSG n’est absolument pas fragilisée. « C’est de la folie pure ! » a expliqué à Sport Mediaset Enzo Raiola, cousin de l’ancien agent Mino et collaborateur de Rafael Pimenta. « Luis Enrique l’adore et pense que Gigio est un élément essentiel pour son PSG. Tous les dirigeants, Luis Campos en premier, ont rigolé quand ils ont vu sortir ces informations ».

Luis Campos a déjà éteint l’incendie