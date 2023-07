Catastrophe au RC Lens, une nouvelle star sur le départ ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mercato estival restera dans les annales du RC Lens. Le club nordiste devrait boucler le transfert le plus cher de son histoire, celui de Loïs Openda. Le buteur belge a été vendu au RB Leipzig pour 45M€. Mais malheureusement pour les Sang et Or, d'autres stars sont courtisées, à commencer par Seko Fofana, annoncé en Arabie Saoudite.

Quel visage aura le RC Lens la saison prochaine ? L'objectif pour le club nordiste lors de ce mercato estival est de conserver ses pointures. Mais avant le début de cette session, Arnaud Pouille avait affiché quelques craintes. « La majeure partie des joueurs sera là. On est sur un projet de développement et de valorisation des joueurs. S’il y a des départs, il faudra bien les remplacer pour qu’on soit en ligne avec nos ambitions. Il n’y aura pas d’hémorragie » avait déclaré le directeur général du RC Lens. Et elles se sont vérifiées.

Ça y est, le RC Lens boucle un transfert historique https://t.co/rW0JqYDJfW pic.twitter.com/x2E6EV4IrF — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Openda va être vendu à Leipzig

Comme indiqué ce mercredi soir, le RC Lens serait sur le point de boucler le dossier Loïs Openda. Le buteur belge devrait rejoindre le RB Leipzig contre un chèque de 45M€. En Allemagne, son salaire devrait être triplé. Et malheureusement pour le RC Lens, il pourrait ne pas être le seul à plier bagages.

Un transfert de Seko Fofana est toujours possible