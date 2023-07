Transfert historique au RC Lens, il touche le pactole

Thibault Morlain

L’officialisation pourrait prochainement tomber, le RC Lens et le RB Leipzig seraient enfin tombés d’accord pour le transfert de Loïs Openda. Suite au départ de Christopher Nkunku, les Allemands avaient lancé l’offensive pour l’attaquant belge. Openda va donc s’envoler pour Leipzig avec à la clé un énorme pactole.

Un an et puis s’en va ! Auteur d’une excellente saison à la pointe de l’attaque du RC Lens, Loïs Openda va déjà faire ses valises. Comme annoncé depuis plusieurs semaines maintenant, le Belge va rejoindre le RB Leipzig pour faire oublier Christopher Nkunku. Ce mercredi, les deux clubs seraient enfin parvenus à un accord pour le transfert d’Openda. Sacha Tavolieri parle d’une opération totale à 45M€.

Ça y est, le RC Lens boucle un transfert historique https://t.co/rW0JqYDJfW pic.twitter.com/x2E6EV4IrF — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Un salaire multiplié par 4 ?

Loïs Openda va donc devenir la vente la plus importante de l’histoire du RC Lens. En un an seulement, les Sang et Or vont donc réaliser une sacrée plus-value. Du côté allemand, on voulait absolument Openda et pour cela, on aurait mis les moyens pour le convaincre. Sacha Tavolieri annonce ainsi que le futur ex-joueur de Lens devrait quadrupler son salaire.

Un contrat de 5 ans pour Openda ?

Loïs Openda est ainsi prochainement attendu à Leipzig pour finaliser cette opération et enfin signer son contrat avec le club allemand. Le buteur belge devrait d’ailleurs s’engager pour 5 saisons de l’autre côté de la Ruhr.