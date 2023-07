Ça y est, le RC Lens boucle un transfert historique

Alexis Brunet

Le RC Lens le savait, après une telle saison, de nombreux joueurs allaient être sollicités par les plus grands clubs européens. C'est le cas de Loïs Openda qui a réalisé de très belles prestations en attaque. Le RC Lens et le RB Leipzig se seraient mis d'accord sur un transfert qui pourrait atteindre 40M€.

Le RC Lens a réalisé une magnifique saison. Les hommes de Franck Haise ont fini dauphins du PSG, à seulement un point du club de la capitale. Certains Lensois ont été particulièrement performants, et ont donc attiré l'œil de plusieurs clubs européens.

Openda va s'engager au RB Leipzig

Selon le journal allemand Kicker , le RB Leizig et le RC Lens seraient enfin tombés d'accord pour le transfert de Loïs Openda. Le Belge rejoindra l'Allemagne pour 38M€, auxquels pourraient s'ajouter des bonus et faire monter la note à 40M€. Cela serait donc la plus grande vente de l'histoire du club du nord de la France.

Seko Fofana en partance aussi ?

Après Loïs Openda, le prochain à quitter le RC Lens pourrait être Seko Fofana. L'Ivoirien est en pourparlers avec Al-Nassr depuis plusieurs jours. Le club saoudien a été frappé d'une interdiction de recrutement ce mercredi 12 juillet, mais la sanction pourrait être levée, si la formation de Saudi Pro League régularise sa situation.